Джакарта, 8 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Результаты опроса, проведенного исследовательским агентством Indicators, показывают, что 66% респондентов в Индонезии не знают, что страна будет председательствовать в G20 в 2 022 году, сообщает CNN Indonesia.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

Так, только 33,2% респондентов знают, что Индонезия будет председателем G20 в 2 022 году. Из 33,2% граждан, 56,1% респондентов хотят, чтобы Россия присутствовала на саммите G20.

В ходе опроса компания Indicator опросила 1 213 респондентов по телефону. Погрешность опроса оценивается в 2,9 процента с уровнем достоверности 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой двадцатки» договорились о создании резервного фонда для борьбы с возникающими пандемиями.

Читайте также: Страны G20 договорились о создании фонда для борьбы с пандемиями