* запрещённая в России организация

Кабул, 8 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В то время как двери школ в Афганистане закрыты для девочек старше шестого класса, министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что оно нанимает более 2000 новых учителей-женщин. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Ведомство заявило, что объявляет конкурс почти на 7200 должностей педагогов в 20 провинциях. В то же время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не упомянули об открытии школ для девочек.

Министерство образования опубликовало заявление, в котором говорится, что вакансии будут опубликованы в период с 16 по 31 июня. Регистрационная форма будет распространена во всех уездах и административных центрах провинций.

Уточняется, что конкурс будет проведён на 7200 учительских вакансий и по пять-шесть административных должностей в 20 провинциях, из которых 2083 вакансии предназначены для женщин.

Инамулла Самангани, заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере», что в провинциях Герат, Гор, Бадгис, Фарах, Нангархар, Кунар, Лагман и Нуристан на конкурс было выставлено около 7000 вакансий.

«Этап отбора завершён, и в ближайшее время будут проведены экзамены», — добавил он.

Министр образования также объявил о новой программе набора, подчеркнув при этом доступ девочек и мальчиков к образованию, но не упомянул об открытии школ для девочек старше шестого класса.

Министр Саид Ахмад Шахидхейль говорит, что для развития общества каждый должен иметь доступ к образованию, включая мужчин, женщин, детей и пожилых людей. По его словам, все слои общества должны пройти обучение в рамках, установленных министерством образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Программа найма новых учителей проводится на фоне того, что, с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Кабулом, уже почти десять месяцев школы закрыты для девочек старше шестого класса.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно объявили о создании комиссии по открытию школ для девочек, но состав комиссии пока неизвестен.