Москва, , 14:51 — REGNUM Продолжение консультации Токио с Москвой по соглашению о морском промысле — это исключительно экономическое соглашение, политическая составляющая отсутствует, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тем не менее, для японской стороны это своего рода «ступенька» в вопросе окончательного разрешения территориальной проблемы с Россией.

Но если рассматривать вопрос исключительно с экономической точки зрения, то экономика этого вопроса такова: российские рыбаки завершили 2 021 год с рекордным уловом 5 млн тонн, в том числе на дальнем востоке было добыто рыбы и морепродуктов 3,55 млн тонн.

Из них 539 тыс. тонн пришлось на Тихоокеанский лосось. Началась охота на охотоморский минтай и в этом году рыбаки ещё до санкций ставили планку в 1 млн тонн.

Но из-за ограничений на вылов японскими рыбаками рекорд может быть больше исторического максимума, а в школах появиться рыбный день.

Вместе с качеством производства и переработки рыбной продукции в России за последние годы значительно вырос и ассортимент», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство намерено продолжать консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения, касающегося промысла морских живых ресурсов, заявили в МИД Японии.

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