Москва, 8 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Продолжение консультации Токио с Москвой по соглашению о морском промысле — это исключительно экономическое соглашение, политическая составляющая отсутствует, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

«Тем не менее, для японской стороны это своего рода «ступенька» в вопросе окончательного разрешения территориальной проблемы с Россией.

Но если рассматривать вопрос исключительно с экономической точки зрения, то экономика этого вопроса такова: российские рыбаки завершили 2 021 год с рекордным уловом 5 млн тонн, в том числе на дальнем востоке было добыто рыбы и морепродуктов 3,55 млн тонн.

Из них 539 тыс. тонн пришлось на Тихоокеанский лосось. Началась охота на охотоморский минтай и в этом году рыбаки ещё до санкций ставили планку в 1 млн тонн.

Но из-за ограничений на вылов японскими рыбаками рекорд может быть больше исторического максимума, а в школах появиться рыбный день.

Вместе с качеством производства и переработки рыбной продукции в России за последние годы значительно вырос и ассортимент», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство намерено продолжать консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения, касающегося промысла морских живых ресурсов, заявили в МИД Японии.

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