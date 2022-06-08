Анкара, 8 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос украинского журналиста, в котором он обвинил РФ в воровстве украинского зерна.

Mid.ru Сергей Лавров

«То есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают?» — отреагировал министр.

Он рассказал, что Россия занимается реализацией целей, «которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима». При этом «зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения», и со стороны России никаких препятствий для этого нет.

Лавров добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать команду и разрешить иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море.