Лавров ответил шуткой на вопрос о «воровстве» украинского зерна
Анкара, 8 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос украинского журналиста, в котором он обвинил РФ в воровстве украинского зерна.
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Сергей Лавров
«То есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают?» — отреагировал министр.
Он рассказал, что Россия занимается реализацией целей, «которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима». При этом «зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения», и со стороны России никаких препятствий для этого нет.
Лавров добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать команду и разрешить иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море.