Москва, , 14:56 — REGNUM Россия фиксирует все преступления, которые совершают украинские военные. После тщательных расследований им придётся отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 8 июня.

Мария Захарова Mid.ru

Она отметила, что украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса. Огневые позиции они оборудуют в жилых домах, а населением прикрываются, как живым щитом. Более того, эта тактика стала их визитной карточкой.

«Все эти военные преступления фиксируются следственными органами России, республик Донбасса. Они будут тщательно расследованы, виновные понесут наказание», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД рассказала о пополнении редеющих рядов ВСУ иностранными наёмниками. Активно привлекаются к боевым действиям афганские беженцы и боевики, «не добитые в Сирии».

Читайте также: Киев не прекращает вербовать иностранных наёмников — Захарова