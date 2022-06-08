Кемерово, 8 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области приказом генерального прокурора России назначен прокурор Новокузнецкого района. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

«Младший советник юстиции Мигловец Петр Валерьевич назначен прокурором Новокузнецкого района Кемеровской области», — уточнили в прокуратуре.

До назначения Мигловец был начальником отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кузбасса. Стаж службы в органах прокуратуры — более восьми лет.