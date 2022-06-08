Анкара, 8 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются сохранить «зерновой вопрос» как постоянный раздражитель. Об этом 8 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«(Проблему с вывозом зерна с Украины — ред.) пытаются явно наши западные коллеги сохранить в качестве постоянного раздражителя. Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех», — сказал он.

В свою очередь, глава МИД Турции назвал реалистичной идею с созданием коридора для вывоза с Украины зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил журналисту с Украины, пытавшемуся обвинить Россию в «воровстве» зерна.