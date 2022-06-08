Москва, 8 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Апелляцию на решение о годичной дисквалификации подал российский гимнаст Иван Куляк. Об этом 8 июня сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Пресс-служба правительства Калужской области Иван Куляк (справа)

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, 17 мая дисциплинарная комиссия GEF отстранила Куляка от соревнований на один год с правом подачи апелляции в течение 21 дня.

В марте на этапе Кубка мира, который проходил в Дохе (Катар), Куляк вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.