Москва, 8 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Экономика РФ может показать рост не только в 2023 году, но и в 2022 году, но для этого необходимо, чтобы система государственных контрактов работала на российского производителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Полагаю, что российская экономика может показать рост не только в 2023, но и в текущем году, — сказал Дмитриева. — Для этого необходимо, чтобы система госконтрактов и заказов работала на российского производителя. Необходимо частично отказываться от системы тендеров и переходить к долгосрочным контрактам, сбалансированным по ценам и срокам. Политика дешёвых и доступных денег необходима для инвестирования и заполнения образовавшихся после ухода иностранных производителей рыночных ниш. Если осуществить все эти меры, то экономика России начнет расти уже в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала, может ли экономика РФ упасть сильнее, чем на 8,9%.