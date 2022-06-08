Москва, 8 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Поставки оружия на Украину привели к развитию черного рынка вооружения, в том числе в Западной Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 июня на брифинге в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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По ее словам, в международных СМИ появилась информация, что преступные группировки уже разработали схему вывоза вооружения с Украины, в том числе тяжелого.

«Часть оружия уже находится в Боснии и Герцеговине, в Албании, в Косово», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что власти стран-поставщиков пока хранят молчание по данной проблеме, но независимые эксперты и профильные структуры, такие как Интерпол, уже начинают быть тревогу. «Они понимают, к чему все это приведёт», — сказала она.

«Я напомню, сейчас Запад проявляют невиданную заботу о будущем Балкан. Мы представляем, какое будущее будет у Балкан под крылом у НАТО, и еще с таким обновленным черным рынком вооружения», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, что ранее заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что Киеву будут переданы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он отметил, что в администрации США любое применение РСЗО войсками Украины будут считать оборонительным.