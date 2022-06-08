Москва, 8 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В настоящее время нет рисков того, что ВВП РФ в 2022 году упадет сильнее, чем на 8,9%, предсказанные Всемирным банком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Более того, есть все возможности избежать спада экономики при эффективности управления и принятии мер налогового стимулирования, проведения политики дешевого кредита, отказа от профицитного бюджета и использования бюджетом всех поступлений от нефтегазовых доходов, — сказала Дмитриева. — Необходимо переложить налоговую нагрузку с внутреннего потребителя на внешнего по углеводородам и рудам черных и цветных металлов. Снизить НДПИ и повысить экспортные пошлины, перенеся на них основную налоговую нагрузку».

По мнению Дмитриевой, это повысит конкурентоспособность российского производителя и создаст возможность держать внутренние цены ниже мировых.

«Тем самым появляется мощный инструмент ускорения экономического роста», — сказала Дмитриева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева заявила о том, что власти РФ должны отказаться от навязанных Западом экономических догм.