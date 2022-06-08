Москва, , 14:44 — REGNUM Прогноз Всемирного банка о том, что в 2022 году ВВП России снизится на 8,9%, может и не сбыться, если власти РФ продемонстрируют эффективное управление экономикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева O. Dmitrieva

«Вероятность и размер спада производства или, наоборот, экономический рост зависит от того, насколько экономические власти России будут эффективны в использовании рычагов планирования, мер денежно-кредитной политики и налогового стимулирования в условиях санкций, — сказала Дмитриева. — Объективных причин для спада производства в России, кроме разрыва логистических цепочек и кооперационных связей, нет. Цены на товары российского экспорта находятся на высоком уровне. Внутренний спрос расширяется, поскольку нужно замещать покинувших российский рынок иностранных производителей и импортеров».

Поэтому, как полагает Дмитриева, в РФ может не быть спада, а, наоборот, достигнут рост экономики, если власти РФ проявят эффективность в управлении и планировании и «откажутся от ряда вредных навязанных Западом экономических догм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк ожидает в 2022 году падения ВВП РФ на 8,9% вместо предсказанного ранее роста на 2,4%.