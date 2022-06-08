Неклиновский район, Ростовская область, , 14:44 — REGNUM В Ростовской области экономия на котлетах для детей, отдыхающих в санатории, обернулось уголовным делом. Под следствие попала бухгалтер одного из детских оздоровительных лагерей, расположенного в Неклиновском районе. Женщину заподозрили в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает донское управление ФСБ России 8 июня.

Уголовное дело Godekan.com

Предположительно, бухгалтер занималась неправомерным оборотом средств платежей, внося в платёжные поручения фиктивные данные. В ходе обысков по месту жительства и работы женщины изъяты документы и компьютерная техника.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2021 года в Сети появилось видео, на котором записан разговор человека, похожего на депутата Поляковского сельского поселения (Ростовская область) от партии «Единая Россия», с подчинёнными. Речь шла об экономии на питании детей из детского лагеря.

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Как следовало из ролика, отдыхающих хорошо кормили только в дн и инспекций надзорных ведомств. В остальные — необходимые для здорового роста и развития блюда оставались только в меню на бумаге. Детей же кормили дешёвыми булочками, лишь бы не были голодными и не жаловались родителям.

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