Москва, , 14:42 — REGNUM Законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР «О признании независимости Литовской Республики» внес в Госдуму депутат от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По его убеждению, постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей 70, 71, 73, 75, 173, пунктов 1 и 2 статьи 127.3 Конституции СССР.

Также, отмечает автор, был нарушен закон СССР от 03.04.1990 № 1409 — 1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

«Таким образом, принимая во внимание, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции России «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории (…)», постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 подлежит отмене», — говорится в сопроводительных материалах.