Тюмень, , 14:41 — REGNUM В Тюменской области вырос спрос на санаторный отдых в 2022 году на 36%. Об этом сообщается на сайте ТурСтата.

Санаторий Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно рейтингу «Санатории России» по ценам летнего сезона 2022 в здравницах страны, на первом месте расположился Алтайский край со средним чеком за сутки в 5740 рублей за сутки, Башкирия — 4120 рублей, и Татария — 3350 рублей. Средний чек отдыха в санаториях Тюменской области составляет 5460 рублей в сутки.

В целом отмечается, что на отдых в здравницах Уральского федерального округа спрос вырос на 50% по сравнению с 2021 годом.