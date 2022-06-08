Москва, 8 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Власти Латвии устроили «медиагеноцид», запретив вещание оставшихся российских телеканалов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 июня в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Местный медиарегулятор объявил, отметила она, что с 9 июня в стране запрещено распространять сигнал любых телеканалов, зарегистрированных в России. Это касается 80 телевещателей, вина которых перед Ригой только в том, что они лицензированы в российской юрисдикции.

«Реализация данной меры лишает порядка 40% населения страны доступа практически ко всем телевизионным источникам информации на русском языке. А что это такое, как не информационный геноцид, медиагеноцид? Он и есть», — сказала Захарова.

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