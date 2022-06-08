Москва, 8 июня 2022, 14:40 — REGNUM Московская биржа — рыночный игрок и ей тоже необходимо зарабатывать. Спрос на американскую валюту снижается с конца марта, появляется избыток инвалюты на рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.
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