Москва, , 14:40 — REGNUM Московская биржа — рыночный игрок и ей тоже необходимо зарабатывать. Спрос на американскую валюту снижается с конца марта, появляется избыток инвалюты на рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Биржа Inzoloto.ru

«С начала санкций отечественные компании присматриваются к восточным торговым площадкам — прежде всего, к биржам Абу-Даби и Гонконга, а для этого опять нужна валюта.

Сейчас торги парой дирхам-рубль ведутся только на рынке Форекс. Однако российский бизнес стал все чаще интересоваться ОАЭ на фоне санкций

К тому же это может означать, что отношения ориентированы на стратегическое партнёрство, это не кратковременный «хитрый ход», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

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