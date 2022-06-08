Уфа, , 15:31 — REGNUM Пятерых жителей Уфы обвинили в организации и вовлечение в занятие проституцией. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Винсент Ван Гог. Голова проститутки. 1885

По версии следствия, три женщины и двое мужчин распределяли между собой роли по организации работы притонов: мужчины искали помещения, оборудование и обеспечивали круглосуточную работу заведений, женщины общались с клиентами.

В материалах дела указано, что девушки, оказывающие услуги сексуального характера, получали 50% от выручки, администраторы салона — 10%, а оставшуюся сумму распределяли между собой обвиняемые руководители организованной группы.

«Известно, что притоны существовали под видом элитных гостиничных номеров на улице Октябрьской революции. Там молодые сотрудницы под предлогом расселения клиентов оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Затем организаторы перенесли бордель на соседнюю улицу», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, всего в организацию проституцией были вовлечены порядка 20 девушек от 19 до 25 лет.

«Почти все они работали «вахтовым методом» и приезжали на заработки в Уфу из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Волгоградской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Оренбургской областей. Отработав определенное количество дней, сотрудницы интим-салонов разъезжались по городам, а им на смену приезжали девушки из других регионов. Как правило, объявления о высокооплачиваемой работе дамы находили через социальные сети и сайты по трудоустройству», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что предполагаемых организаторов салона по предоставлению интимных услуг задержали в ноябре 2020 года.

Сообщается, что в настоящее время завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Уфы в вовлечение в занятие проституцией и организации занятия проституцией. Материалы дела направлены в Кировский районный суд г. Уфы.

Сообщается, что одному из фигурантов уголовного дела также предъявлено обвинение в легализации денег, полученных преступным путем.