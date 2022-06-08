Москва, , 14:38 — REGNUM Чтобы пополнить редеющие ряды ВСУ, киевский режим продолжает привлекать иностранных наёмников для участия в военном конфликте на Украине. Об этом 8 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат добавила, что к началу июня количество иностранных наёмников, действующих на стороне Украины, сократилось вдвое.

«Несмотря на это, вербовка наемников и так называемых добровольцев не прекращается», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что, по данным Минобороны России, за рубежом было рекрутировано уже свыше 6,5 тыс. солдат из США, Великобритании, Израиля, Польши, Канады и Чехии. Есть даже граждане Бразилии и Южной Кореи.

Кроме того, по её словам, на Украину в качестве иностранных наёмников наиболее активно привлекаются афганские беженцы и «не добитые в Сирии игиловцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Собирают все радикальные элементы западных стран, лишь бы только не дать миру воцариться на украинской земле. Для их отбора и отправки на Украину привлекаются частные военные компании из США и Британии», — отметила Захарова.

При этом, указала официальный представитель внешнеполитического ведомства, ни о каких санкциях и рестрикциях в их адрес или заявлений о несоответствии их действий международному праву при этом речи не идёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили сотни иностранных наёмников на Украине в местах прохождения ими подготовки, но большая часть наёмников была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

По данным Минобороны России, общая численность наёмников из-за рубежа на Украине уменьшилась почти в два раза — 6,6 до 3,5 тысячи человек. Приток таковых почти иссяк в начала мая 2 022 года.

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