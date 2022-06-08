Анкара, 8 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Шуткой ответил журналисту с Украины, пытавшемуся обвинить Россию в «воровстве» зерна, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Украинский журналист, задавая вопрос главе МИД РФ, заявил, что Россия якобы «ворует» на Украине зерно и другие товары.

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю — мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — ответил на это Лавров.

При этом глава МИД РФ уточнил, что ранее он уже объяснил, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения, так как Россия этому не препятствует.

«Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он чем-то ещё там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы российское зерно поставлялось на Запад, нужно отменять прямые и косвенные санкции против России.