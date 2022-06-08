Молдавия, 8 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Экономику Молдавии в 2022 году ждёт сокращение на 0,4% в сравнении с 2021 годом. Об этом говорится в обнародованном докладе Всемирного банка (ВМБ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Согласно прогнозу от ВМБ, рост экономики Молдавии начнётся в 2023 году и составит 2,7%. В 2024 году этот показатель ожидается на уроне 4,2%.

При этом мировой рост экономики в текущем году в ВМБ прогнозируют на 2,9%. Это на 1,2 процентных пункта ниже, чем было в докладе, обнародованном в апреле.

Напомним, ВВП Молдавии по итогам 2021 года составил более 240 млрд леев (около $12,6 млрд по текущему курсу). Рост экономики в сравнении с 2020 годом составил 13,9%.