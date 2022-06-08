Москва, 8 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Власти США в большей степени озабочены не стимулированием экономического роста, а тем, как спасти американскую экономику от рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Насколько я понимаю, экономические власти США в большей степени озабочены не стимулированием экономического роста, а тем, как избежать вхождения американской экономики в рецессию. И поэтому финансовые власти США сейчас оживленно дискутируют по поводу ужесточения денежно-кредитной политики. Идут разговоры о повышении ставки ФРС, а это будет замедлять развитие экономики, — сказал Колганов. — Дело в том, что за последние 40 лет западные страны адаптировались к ситуации почти нулевой инфляции, и даже инфляция в 6-8% для них оказывается очень болезненной. У них просто вся экономика заточена под другую ситуацию. И скорее всего, они предпочтут сдерживание инфляции ускорению экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту американской экономики в 2022 году.