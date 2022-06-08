Москва, , 14:34 — REGNUM В условиях происходящего глобального экономического и финансового кризиса и нарастания инфляционных процессов можно ожидать даже более негативной тенденции наращивания мирового ВВП в 2 022 году, чем прогнозирует Всемирный банк, а также угрозы более динамичного перехода к мировой стагфляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Всемирный банк Minsvyaz.ru

«Среди основных рисков падения роста мирового ВВП в 2 022 год следует выделить нарушенные и затрудненные логистические и транспортные цепочки поставок, снижение инвестиций и рост долгового бремени государств и бизнеса за счет ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центральными банками, рост промышленной и потребительской инфляции на фоне растущих издержек и снижения доходов населения, риск дефицита рабочей силы, остающаяся угроза локдаунов из-за неустойчивой эпидемиологической обстановки и в целом смены мирохозяйственных укладов в мировой экономике.

Экономические трудности ждут как развитые, так и развивающиеся страны, провоцируемые и «турбулентностью» на мировых и локальных финансовых рынках, и сложной обстановкой, и угрозой бюджетных и долговых кризисов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2 022 году с прежних 4,1% до 2,9%. Об этом говорится в опубликованном 7 июня докладе организации.

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