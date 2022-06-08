Москва, 8 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Высказывания замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес Запада являются ответом на недружественные действия. Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал запись Медведева в личном телеграм-канале, в котором он объяснил резкость используемых оборотов ненавистью к противникам России на Западе. Песков обратил внимание, что запись сделана от первого лица и является личным выражением мнения относительно событий и недружественных проявлений, с которыми сталкивается страна.

«И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», — сказал Песков.