Москва, , 14:34 — REGNUM Экономика США тоже страдает от антироссийских санкций, хотя и в меньшей степени, чем ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал решение Всемирного банка ухудшить прогноз по росту экономики США в 2022 году с 3,7% до 2,5%.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация в США похожа на ту, что сложилась во многих других странах. До конца не преодолены проблемы, связанные с пандемией. Потому что эта эпидемия разрушила сложившуюся производственную кооперацию, и она до сих пор не восстановлена, — сказал Колганов. — А это замедляет рост экономики. И вторая проблема — это инфляция в американской экономике, которая ухудшает экономическую конъюнктуру. Кроме того, на экономику США, пусть и в меньшей мере, чем на европейскую, но все-таки действуют введенные против России санкции. Непосредственно на экономику США они влияют меньше, чем на ЕС, но европейские проблемы влияют на ситуацию в США. Потому что Европа является основным экономическим партнером США».

При этом Колганов подчеркнул, что США выигрывают из-за того, что происходит бегство капиталов из Европы в Америку.

«Но это выигрыш в большей степени финансовый, чем производственный. А вот в области производства проблем у США хватает», — подытожил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее один из американских сенаторов жестко раскритиковал предложенный президентом США Джозефом Байденом план по спасению экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения.

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