Энгельс, Саратовская область, , 14:34 — REGNUM После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет за отопление почти на 2 млн рублей жильцам многоквартирного жилого дома в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Коммунальные платежи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прокурорскую проверку организовали по коллективным обращениям жильцов при начислении обществом с ограниченной ответственностью СК «Нова» платы за потребленные энергоресурсы.

В период с ноября 2 021 года по январь 2 022 года управляющая компания собственникам жилья начисляла плату за отопление на общие домовые нужды без учета технической документации. Руководителю организации прокуратура внесла представление.

Жителям многоквартирного дома пересчитали оплату за отопление на общую сумму более 1,9 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 2 019 года по 2 021 год собственники жилья и наниматели помещений многоквартирного дома перечислили жилищно-строительному кооперативу «Хабаровское» в качестве оплаты за энергоресурсы более 1,7 млн рублей. Председатель ЖСК не передал средства в качестве оплаты за отопление и горячее водоснабжение, израсходовав их по своему усмотрению.

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