Киев, 8 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Украинскую православную церковь ждут очень тяжёлые времена, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 июня, комментируя заявление РПЦ.

Киево-Печерская лавра

Как сообщалось ранее, в пресс-службе Московского патриархата заявили, что синод РПЦ не исключает нового раскола внутри Украинской церкви из-за «самочинных действий» по изменению ее устава.

«Политика, которую через Отдел внешних церковных связей Московского патриархата проводила на Украине Русская православная церковь, зашла в тупик. На то были и субъективные, и объективные причины. Руководителем ОВЦС в последние годы являлся, как известно, митрополит Иларион — человек, который ещё на заре своей карьеры в качестве клирика в Литве активно способствовал развалу нашей общей страны СССР, помогал литовским сепаратистам, призывал военнослужащих не исполнять присягу и так далее. За это литовское русофобское государство его примерно наградило. Теперь его на этом посту нет, и открываются возможности для исправления допущенных ошибок.

Объективная предпосылка сводится главным образом к политическому оправданию самочинности в действиях церковных иерархов. Напомню, что в 2007 году был подписан Акт о каноническом общении Русской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью за границей. Один церковный историк РПЦЗ, помнится, говорил тогда, что с подписанием этого акта внутри Русской церкви был «достигнут консенсус», что «миссия» РПЦЗ после 1921 года была «оправданной». Что же это была за миссия, если говорить по-крупному? Сам Карловацкий собор, на котором в 1921 году, по сути дела, была учреждена РПЦЗ, созывался самочинно. Более того, его устроители солгали, что имели на это благословление патриарха Тихона, чем сильно навредили и ему лично, и всей РПЦ в России. Почему навредили? Да потому что на том же самом якобы церковном соборе было принято обращение с призывом к свержению советской власти в России с помощью западных держав и восстановлению власти «царя из дома Романовых». В своём обращении к будущей Генуэзской конференции этот собор потребовал не допускать на неё представителей Советской России, то есть лишить нашу страну перспективы скорого выхода из экономического кризиса, вызванного последствиями Первой мировой и Гражданской войн. Большинство иерархов РПЦЗ приветствовали нападение гитлеровской Германии на СССР, глава «зарубежников» митрополит Анастасий благословил создание так называемой «Русской освободительной армии» Власова. Что же тут «оправданного»? А если все эти действия «оправданны», то почва для осуждения действий нынешнего самочинного руководства УПЦ, как и раньше — Православной церкви Украины, становится весьма шаткой.

Одним словом, Украинскую православную церковь ждут очень тяжёлые времена, и в части, касающейся нас, остаётся только вспомнить известную мысль Ленина: «Для того чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определённо размежеваться». Мне как православному верующему претит сама мысль о том, что наша Церковь будет находиться в единстве с УПЦ, поддерживающей фашистский русоненавистнический режим в своей стране», — отметил Михаил Демурин.