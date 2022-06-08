Москва, 8 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Для мировой экономики может оказаться очень болезненным замедление темпов роста китайского ВВП в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал выводы Всемирного банка, который ухудшил прогнозы по росту ВВП КНР с 5,1% до 4,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Для мировой экономики это болезненный вопрос, — сказал Колганов. — Дешевый китайский экспорт был фактором снижения издержек в развитых странах в течение многих десятилетий. За счет того, что рынок развитых стран обеспечивается дешевыми китайскими товарами. И когда с потоком китайских товаров дело осложнится, а инфляция будет разгонять цены и на эти товары тоже, это может подкашивать внутреннюю конъюнктуру в развитых странах. Не очень сильно, но это тормозящий фактор».

Плюс к этому, как отметил Колганов, Китай поставляет не только потребительские товары на рынки развитых стран, но и довольно значительное количество относительно дешевых средств производства — машин и оборудования.

«Конечно, наиболее технически сложные и продвинутые машины и оборудование Запад производит сам, но очень много покупает у Китая. И на экономике развивающихся стран ограничение поставок из Китая тоже скажется не лучшим образом. Слаборазвитые государства в большей степени ориентируются на китайскую продукцию, нежели на свою. Это касается и России», — уточнил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов назвал факторы, из-за которых замедляется экономика Китая.