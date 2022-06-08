Москва, , 14:32 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нравится итоговый вариант названия площади у посольства США в Москве в честь Донецкой Народной Республики. Об этом он сказал 8 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне как москвичу итоговый вариант нравится», — сказал Песков.

Он добавил, что хочет появления в Москве площади, названной в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее власти Москвы сообщили, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США. Она будет называться «Площадь Донецкой Народной Республики». Безымянная пока территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

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