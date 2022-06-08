Ростов-на-Дону, 8 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 102 человека, выписаны с выздоровлением 146 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения зарегистрированы в 19 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону и Аксайском районе (по 17), Гукове (12) и Батайске (девять). Более 25% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 12% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё три человека — 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 83 лет.

Всего в Ростовской области выявили 377 350 носителей коронавируса, выздоровели 365 408 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 943 человека.