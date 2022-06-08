Бейрут, 8 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Власти Ливана выступили за вывод израильского судна по производству сжиженного природного газа (СПГ) из района спорных вод, которые в Бейруте считают принадлежащими Ливану. Об этом 8 июня сообщает Al-Mayadeen.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

По данным журналистов, позицию Ливана по этому вопросу в среду, 8 июня, обнародовал глава ливанской делегации на переговорах по демаркации границы, бригадный генерал Бассам Ясин.

По его словам, в Бейруте не намерены обсуждать вопросы, связанные с присутствием израильских судов в своих территориальных водах, а будут настаивать на их выводе.

«Наша позиция заключается не в обсуждении условий нахождения корабля на месторождении «Кариш». Мы готовы обсуждать только уход израильского судна из этого района», — заявил Бассам Ясин.

Ранее появилась информация о том, что Израиль планирует использовать свои ВМС для обеспечения безопасности добычи газа в спорных водах.