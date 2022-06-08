Чебоксары, , 14:28 — REGNUM В Чувашии выросло число жертв пандемии, при этом статистика по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и госпитализированных остаётся на прежнем уровне. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 7 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 80 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 6 и 7 июня официально выявлено соответственно 30 и 33 носителя инфекции.

Число выздоровевших достигло 75 216 человек, из них 7 июня выписаны 33 пациента. Доля вылечившихся составляет почти 93,7%.

Что касается госпитализаций, то 6 июня в ковидные стационары направлены 62 заболевших COVID-19, 7 июня попали в больницы 27 пациентов с коронавирусом.

Количество жертв пандемии растёт. В Чувашии умер ещё один ковидный больной, всего скончались 4643 пациента.