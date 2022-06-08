Джакарта, , 14:27 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило, что в стране за сутки выявили 520 случаев заражения коронавирусом, сообщает СNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 8 июня в Индонезии выявили 6 058 180 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 258 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 897 630 человек.

В период с 7 по 8 июня от COVID-19 умерли четыре человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 628 жителей Индонезии.

В настоящее время зарегистрировано 3 922 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу по всей стране с 7 июня по 4 июля 2 022 года.

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