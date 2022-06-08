Москва, , 14:26 — REGNUM Намерение Московской биржи в ближайшие месяцы включить в список торгуемых валют дирхам ОАЭ, армянский драм и узбекский сум вызвано возросшим интересом участников биржи и клиентов к этим валютам и ростом расчетов в национальных валютах в процессе проведения экспортно-импортных операций по параллельному импорту, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня на Мосбирже можно обменять на рубли десять валют, кроме доллара США и евро это: турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

Арабский мир не поддержал санкции против России и интерес инвесторов из этих стран вырос к России в 5-10 раз. Рост рублевых расчетов за газ — это реальность, которую необходимо учитывать в сфере международных расчетов за получаемые энергоресурсы.

В последнее время наблюдается реальный интерес участников биржи и ее клиентов к расчетам в национальных валютах в противовес санкциям по расчетам в долларах, евро, фунтах стерлингов, которые ввели США и страны ЕС против России в связи с проведением специальной операции.

Альтернативой для международных расчетов являются национальные валюты, процесс расчетов которыми успешно апробирован и реализован между Россией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китаем и Индией.

В настоящее время эти вопросы обсуждаются и с Ираном. Доля расчетов национальными валютами в ЕАЭС в 2 021 году достигла 74% и продолжает повышаться. Планируется проводить зачисление и распределение таможенных пошлин между странами ЕАЭС в российских рублях.

Расширение Московской биржей списка торгуемых валют предоставит новые инструменты и инвестиционные возможности бизнесу, а также частным лицам для реализации сделок и спекулятивных операций. А это в свою очередь привлечет новых клиентов к биржевым операциям и повысит доходы самой биржи.

Увеличение оборотов по новым валютам, возможно, компенсирует потери Московской биржи по снижению оборотов с традиционными валютами доллару и евро, и позволит бирже получить дополнительную прибыль.

Расширение валютной корзины биржи будет способствовать замедлению процесса укрепления российского рубля, поскольку увеличит спрос на национальные валюты стран ЕАЭС, ближнего Востока и АТР.

В современных условиях эти инструменты вполне могут быть включены в портфели институциональных и частных инвесторов для хеджирования рисков в условиях повышенной турбулентности на мировых рынках. Список торгуемых валют будет расширяться и в дальнейшем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская биржа в ближайшие месяцы намерена включить в список торгуемых валют дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, армянский драм и узбекский сум.

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