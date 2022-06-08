Москва, 8 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Намерение Московской биржи в ближайшие месяцы включить в список торгуемых валют дирхам ОАЭ, армянский драм и узбекский сум вызвано возросшим интересом участников биржи и клиентов к этим валютам и ростом расчетов в национальных валютах в процессе проведения экспортно-импортных операций по параллельному импорту, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Сегодня на Мосбирже можно обменять на рубли десять валют, кроме доллара США и евро это: турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

Арабский мир не поддержал санкции против России и интерес инвесторов из этих стран вырос к России в 5-10 раз. Рост рублевых расчетов за газ — это реальность, которую необходимо учитывать в сфере международных расчетов за получаемые энергоресурсы.

В последнее время наблюдается реальный интерес участников биржи и ее клиентов к расчетам в национальных валютах в противовес санкциям по расчетам в долларах, евро, фунтах стерлингов, которые ввели США и страны ЕС против России в связи с проведением специальной операции.

Альтернативой для международных расчетов являются национальные валюты, процесс расчетов которыми успешно апробирован и реализован между Россией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китаем и Индией.

В настоящее время эти вопросы обсуждаются и с Ираном. Доля расчетов национальными валютами в ЕАЭС в 2 021 году достигла 74% и продолжает повышаться. Планируется проводить зачисление и распределение таможенных пошлин между странами ЕАЭС в российских рублях.

Расширение Московской биржей списка торгуемых валют предоставит новые инструменты и инвестиционные возможности бизнесу, а также частным лицам для реализации сделок и спекулятивных операций. А это в свою очередь привлечет новых клиентов к биржевым операциям и повысит доходы самой биржи.

Увеличение оборотов по новым валютам, возможно, компенсирует потери Московской биржи по снижению оборотов с традиционными валютами доллару и евро, и позволит бирже получить дополнительную прибыль.

Расширение валютной корзины биржи будет способствовать замедлению процесса укрепления российского рубля, поскольку увеличит спрос на национальные валюты стран ЕАЭС, ближнего Востока и АТР.

В современных условиях эти инструменты вполне могут быть включены в портфели институциональных и частных инвесторов для хеджирования рисков в условиях повышенной турбулентности на мировых рынках. Список торгуемых валют будет расширяться и в дальнейшем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская биржа в ближайшие месяцы намерена включить в список торгуемых валют дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, армянский драм и узбекский сум.

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