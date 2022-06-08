Лос-Анджелес, США, , 14:27 — REGNUM Китай приходит на смену США в качестве основного торгового партнера на значительной части Латинской Америки, и это свидетельствует о том, что Вашингтон отходит в регионе на второй план, передает 8 июня Reuters.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Проведенный агентством Reuters анализ данных ООН по торговле за 2015–2021 годы, показывает, что, за исключением Мексики, главного торгового партнера США, Китай обогнал США в Латинской Америке и увеличил разрыв в 2021 году.

Эта тенденция в богатых ресурсами странах Южной Америки, таких как Аргентина, Чили, Перу и Бразилия, говорит о том, что Соединенные Штаты теряют позиции в регионе, который долгое время считался их «задним двором», несмотря на усилия президента США Джо Байдена укрепить связи на Саммите Америк, проходящем в Лос-Анджелесе на этой неделе.

Мексика и США заключили договор о свободной торговле в 1990-х годах, и объем торговли между двумя соседями превышает объем торговли Вашингтона с остальными странами Латинской Америки.

Но торговый разрыв с Соединенными Штатами в остальной части региона, который впервые возник при бывшем президенте США Дональде Трампе в 2018 году, лишь увеличился после вступления Байдена в должность в январе 2021 года, несмотря на обещание восстановить роль Вашингтона как мирового лидера и переориентировать внимание на Латинскую Америку после многих лет «пренебрежения».

Действующие и бывшие чиновники на местах заявили агентству Reuters, что США не спешат предпринимать конкретные шаги и что Китай, крупный покупатель зерна и металлов, просто предлагает региону больше в плане торговли и инвестиций.

По словам бывшего посла Перу в Китае Хуана Карлоса Капуная, не считая Мексики, «самые важные торговые, экономические и технологические связи у Латинской Америки, безусловно, с Китаем, который является главным торговым партнером региона, значительно опережая США».

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