Москва, , 14:24 — REGNUM Сейчас возможности для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отсутствуют. Об этом 8 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наша позиция здесь хорошо известна, встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков напомнил, что украинская сторона вышла из переговорного трека, в связи с этим нет возможности подготовить встречу в верхах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского, отметив, что для этого сначала необходимо возобновить переговорный процесс.