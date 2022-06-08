Йошкар-Ола, 8 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 8 июня прививки от коронавируса сделали 417 712 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 400 020 жителей региона.

В структуре привитых 30,8% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 128 763 человека. Полностью вакцинированы 122 703 пожилых жителя Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 июня лечение получают 45 пациентов, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 45 пациентов диагностирована пневмония.