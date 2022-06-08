Улан-Удэ, , 14:24 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии в начале лета неожиданно вернулась зима со снегом. Местные жители делятся фотографиями заснеженных огородов в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снег в Бурятии Закамна-инфо

Как шутят в связи с этим пользователи, «зиму перезимовали и лето перезимуем». В администрации Тункинского района, в свою очередь, сетуют, что придётся заново сажать огороды.

Синоптики, между тем, прогнозируют сохранение неустойчивой погоды в ближайшие сутки. Ночью преимущественно без осадков, температура по юго-западу и северу местами опустится до 2 градусов мороза. Днёмм местами кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется 14-19, местами 21-26 градусов выше ноля.