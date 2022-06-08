Иркутск, , 14:23 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном ухудшении погодных условий 9–11 июня. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 9 июня местами в Нижнеудинском районе ожидаются сильные дожди, грозы.

Дорога в Иркутской области Правительство Иркутской области

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов», — пояснили спасатели. В последующие дни в Приангарье ожидаются заморозки до — 2°С.

Кроме того, 9–11 июня местами в северных и западных районах ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора.

Как сообшало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим.

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