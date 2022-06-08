Новосибирск, 8 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Новосибирске готовится конкурс на разработку проектно-сметной документации современного приюта для безнадзорных животных. Об этом сообщили в совете депутатов города.

Приют для животных

«Состоялась презентация долгожданного проекта строительства муниципального приюта для безнадзорных животных. Он будет расположен на Толмачевском шоссе. Надеемся, что это будет очень современный приют со всеми функциональными зданиями, необходимыми для гуманного содержания животных: вольерами, ветеринарной клиникой, хосписом, — прокомментировал председатель постоянной комиссии совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин. («Единая Россия»). — Еще одной важной особенностью будет специальная зона, где любители животных смогут знакомиться со своими потенциальными питомцами».

К строительству приюта для животных без хозяев планируется приступить в 2 023 году. Он будет рассчитан на содержание 250 собак и 50 кошек.