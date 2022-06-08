Снежинск, Челябинская область, , 14:22 — REGNUM В Снежинске Челябинской области выясняют обстоятельства избиения 16-летним подростком своей матери до смерти. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия произошла 4 июня в одной из квартир. Юноша нанёс своей пьяной матери несколько ударов. В результате женщина скончалась из-за разрыва внутренних органов.

Сейчас решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения. Также предстоит избрать ему меру пресечения.