Снежинск, Челябинская область, 8 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области выясняют обстоятельства избиения 16-летним подростком своей матери до смерти. Об этом сообщает областное управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия произошла 4 июня в одной из квартир. Юноша нанёс своей пьяной матери несколько ударов. В результате женщина скончалась из-за разрыва внутренних органов.

Сейчас решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения. Также предстоит избрать ему меру пресечения.