Шахты, Ростовская область, 8 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Шахтах (Ростовская область) следователи начали доследственную проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 8 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Трагедия произошла 7 июня. По предварительным данным, 11-летний ребёнок, отдыхая с двумя сверстниками на берегу пруда «20 лет РККА», отплыл от берега и начал тонуть. Его тело с признаками утопления извлекли из воды спасатели.

В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы. На основании результатов проверки будет принято процессуальное решение.