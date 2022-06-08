Красноярск, , 14:22 — REGNUM По состоянию на 8 июня в Красноярском крае подтверждено 366 219 случаев COVID-19, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлен 51 случай заражения. Госпитализация потребовалась 37 заболевшим (7 июня — 38). Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперштабе.

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Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 354 198 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 70 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в крае выявили 53 носителя коронавируса, выздоровели 69 человек.

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