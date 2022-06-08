Астана, 8 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Глав (акимов) областей и городов республиканского значения, в том числе Нур-Султана, с 8 июня необходимо назначать при согласовании с депутатами местных законодательных органов (маслихатов). Об этом говорится в указе президента республики Касым-Жомарта Токаева, обнародованного на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Утвердить прилагаемые правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы», — говорится в опубликованном документе.

По новой процедуре президент республики представляет не менее двух кандидатов на пост акима. Депутаты должны будут проголосовать, и на должность заступает тот, кто получит большинство голосов.

Указ подписан в рамках приведения законодательства в соответствии с внесенными в ходе референдума поправками в конституцию страны. Реформа, запущенная Токаевым, предполагает некоторое ослабление исполнительной власти и усиление законодательной.

Напомним, референдум по поправкам в конституцию Казахстана прошёл 5 июня. За реформы проголосовали более 77% избирателей.