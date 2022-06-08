Донецк, 8 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о якобы успешных операциях киевских боевиков в Красном Лимане и Изюме являются ложью. Об этом 8 июня заявил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире «Первого канала».

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Да, попытки есть, существуют, вопросов нет. Но то, что говорит Арестович, что это успешные операции военные — это ложь», — сказал он.

Также Басурин отметил, что даже отступление украинских вооруженных формирований подается киевским режимом в качестве успешной военной операции.

«Это чисто информационная составляющая, которой он (Арестович) убеждает население Украины и представителей Европы, Америки, Канады, Австралии о том, что здесь все хорошо, давайте еще больше оружия», — пояснил замначальника управления НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Кингисеппского района Ленинградской области Игорь Краснюк был награжден медалью Суворова за личное мужество и спасение боевых товарищей в ходе специальной военной операции России на Украине