* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 14:29 — REGNUM Силы безопасности Ирака арестовали лидера группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук. Об этом 8 июня сообщает Shafaq.

Сирийские боевики SyriaFreedom

По данным журналистов, боевик был арестован в ходе совместной операции армии Ирака и ополчения. Как сообщается, благодаря аресту боевика удалось вскрыть ряд ячеек боевиков в провинциях Киркук, Нейнава и Анбар.

Силовики также смогли выйти на мастерские по производству взрывчатых устройств и оружия, поставляемых боевикам в ряде регионов на севере Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.