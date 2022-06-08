Москва, , 14:52 — REGNUM Россия в ответ на скандальное закрытые воздушного пространства Болгарии, Северной Македонии и Черногории для перелета самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова не будет предпринимать ничего из того, что еще больше затруднит связи между народами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 8 июня.

Мария Захарова Mid.ru

Так Захарова ответила на вопрос журналистов о том, ответит ли Москва на этот беспрецедентный скандал такими же беспрецедентными мерами.

Дипломат напомнила о том, что министр Лавров на пресс-конференции 6 июня уже отметил, что Россия не будет заниматься тем, что ведет к разрушению и «удару по всему — от международного права, до интереса людей», так как этим занимается Запад, за что Москва его и критикует.

«Но, как пел Александр Градский, ничто на земле не проходит бесследно», — добавила Мария Захарова.

Напомним, что глава российской дипломатии Сергей Лавров планировал нанести визит в Сербию 6 и 7 июня. Вечером 5 июня стало известно, что визит отменен из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для перелета российского правительственного самолета.